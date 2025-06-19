Министр спорта РФ высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался о лимите на легионеров в российском футболе. Он считает, что дискуссия об ужесточении лимита имеет место быть. В то же время полностью отказываться от иностранцев не стоит — наличие качественных легионеров способствует росту российских футболистов.

«Молодым игрокам нужно давать больше практики, поэтому считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной. Хотя полностью отказываться от иностранных игроков не стоит, хорошие зарубежные футболисты создают конкуренцию и способствуют росту наших ребят», — приводит слова Дегтярёва информационное агентство ТАСС.