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22:00 Мск
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Объявлены финалисты премии «Герои РПЛ»

Объявлены финалисты премии «Герои РПЛ»
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По итогам голосования болельщиков стали известны финалисты премии «Герои РПЛ». Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

«Вратарь сезона»: Станислав Агкацев («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Александр Максименко («Спартак»).
«Защитник сезона»: Мойзес (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак») и Диего Коста («Краснодар»).
«Полузащитник сезона»: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА) и Алексей Батраков («Локомотив»).
«Нападающий сезона»: Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак») и Артём Дзюба («Акрон»).

«Игрок сезона»: Джон Кордоба («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Манфред Угальде («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак), Маркиньос («Спартак») и Максим Глушенков («Зенит»).
«Тренер сезона»: Мурад Мусаев («Краснодар»), Марко Николич (ЦСКА) и Заур Тедеев («Акрон»).

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