«Пари НН» объявил об уходе Антона Мухина в аренду в «Сокол»

Полузащитник Антон Мухин продолжит карьеру в аренде в саратовском «Соколе». Об этом сообщила пресс-служба «Пари Нижний Новгород» в телеграм-канале.

«20-летний полузащитник Антон Мухин проведёт следующий сезон в саратовском «Соколе». Арендное соглашение между клубами рассчитано на один год.

Антон Мухин присоединился к «Пари НН» в 2022 году. Провел за наш клуб 18 матчей. В феврале был отдан в аренду в «Динамо-Владивосток», провёл шесть матчей, а затем досрочно вернулся в Нижний Новгород.

Антон, желаем удачи в Саратове и только успехов!» — написано в сообщении клуба.

Аренда Антона Мухина в «Динамо-Владивосток» завершилась после скандальной истории с избиением футболиста президентом клуба.