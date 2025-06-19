ЦСКА объявил об уходе Сауля Гуарирапы

ПФК ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе Сауля Гуарирапы. Нападающий выступал за армейцев на правах аренды. Теперь он возвращается в расположение «Сочи».

«Сауль Гуарирапа возвращается в «Сочи». Венесуэльский нападающий в сезоне-2024/2025 играл за нашу команду на правах аренды. Мы благодарим Сауля за большой вклад в завоевание бронзы в чемпионате России и победу в Кубке России!» — написала пресс-служба ЦСКА.

В составе ЦСКА 22-летний нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующий контракт игрока с «Сочи» рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.