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Роман Шишкин посоветовал Эдуарду Сперцяну покинуть «Краснодар»

Роман Шишкин посоветовал Эдуарду Сперцяну покинуть «Краснодар»
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Бывший футболист Роман Шишкин высказался о возможном уходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб. Ранее сообщалось, что за Сперцяном следят английский «Лидс Юнайтед», французский «Ланс», португальский «Порту» и испанская «Севилья».

«Если говорить про отъезд Сперцяна сейчас, я бы использовал такую возможность. Он здесь хорошо себя зарекомендовал, стал чемпионом. На этой ноте можно спокойно попробовать зарекомендовать себя уже в еврокубках», — сказал Шишкин в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Эдуард Сперцян провёл 28 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил шесть результативных передач. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Армении в € 25 млн.

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