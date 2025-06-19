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Быстров — о владельце «Краснодара» Галицком: мы на земле, а он — где-то в космосе

Быстров — о владельце «Краснодара» Галицком: мы на земле, а он — где-то в космосе
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

«Галицкий часто прилетал на базу о общался с футболистами. Но больше всего впечатлило, когда мы с Игорем Денисовым прилетели посмотреть академию «Краснодара», и он нас лично встретил и пошёл показывать парк. Провёл везде сам. Это человек с большой буквы, несмотря на то что мы на земле, а он — где-то в космосе. Если бы не Сергей Николаевич, никто бы никогда не доверил своему молодому тренеру возглавить команду Премьер-Лиги. Это его детище, он готовил Мусаева, чтобы принципиально, назло всем тот стал главным тренером. У него даже лицензии тогда не было. Я не представляю Мусаева в другом клубе РПЛ. Его место — «Краснодар» на данный момент», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

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