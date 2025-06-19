Владимир Быстров оценил игру Данилы Козлова в первом сезоне за «Краснодар»

Бывший футболист Владимир Быстров высказался об игре полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова.

«Первый год Козлова в «Краснодаре» получился идеальным. Кого он мог вытеснить из состава? Никого. А после ухода Сперцяна он сможет лидером себя почувствовать и заменить Эдуарда», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 20-летний Данила Козлов провёл 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету полузащитника восемь игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны.