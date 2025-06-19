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22:00 Мск
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Гвардиола — о дебюте Шерки: это была его первая игра в очень, очень сложных условиях

Гвардиола — о дебюте Шерки: это была его первая игра в очень, очень сложных условиях
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от первого матча атакующего полузащитника Райна Шерки, отметив, может ли француз заменить в команде Кевина Де Брёйне.

«Конечно, Кевина трудно заменить, мы знаем это из-за его качеств. В этом нет никаких сомнений. Но в то же время клуб решил [подписать] Райана, потому что у него невероятные навыки вблизи штрафной площади, отличное чувство паса и многое другое. Это была его первая игра в очень, очень сложных условиях. Я действительно рад, что он здесь», — приводит слова испанца RMC Sport.

Шерки перешёл в «Манчестер Сити» за € 36,5 млн. Прошлый сезон он отыграл за «Лион», забив 12 голов и отдав 20 результативных передач во всех турнирах.

«Манчестер Сити» в рамках клубного чемпионата мира обыграл «Видад» из Марокко со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Фоден – 2'     2:0 Доку – 42'    
Удаления: Льюис – 88' / нет
Расписание клубного чемпионата мира
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