Гвардиола — о дебюте Шерки: это была его первая игра в очень, очень сложных условиях

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от первого матча атакующего полузащитника Райна Шерки, отметив, может ли француз заменить в команде Кевина Де Брёйне.

«Конечно, Кевина трудно заменить, мы знаем это из-за его качеств. В этом нет никаких сомнений. Но в то же время клуб решил [подписать] Райана, потому что у него невероятные навыки вблизи штрафной площади, отличное чувство паса и многое другое. Это была его первая игра в очень, очень сложных условиях. Я действительно рад, что он здесь», — приводит слова испанца RMC Sport.

Шерки перешёл в «Манчестер Сити» за € 36,5 млн. Прошлый сезон он отыграл за «Лион», забив 12 голов и отдав 20 результативных передач во всех турнирах.

«Манчестер Сити» в рамках клубного чемпионата мира обыграл «Видад» из Марокко со счётом 2:0.