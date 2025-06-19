Роман Шишкин рассказал, как Мурад Мусаев стал тренером «Краснодара»

Российский экс-футболист Роман Шишкин рассказал, как Мурад Мусаев попал на тренерский мостик «Краснодара».

«Галицкий два раза в неделю прилетал на базу и всю тренировку находился там. Когда Шалимов был главным, я при нём приходил в команду, многие задавались вопросом — неужели Мусаев его заменит? «Краснодар» что, не может себе позволить тренера? И Мурад Олегович очень уверенно зашёл в клуб. Думали, он тушеваться будет перед такими футболистами, как Смолов, Газинский, Перейра, Ари. И авторитет футболистов чувствовался. Но он очень чётко обозначил свою позицию, и это впечатлило. Поэтому я не удивлён, что спустя шесть лет «Краснодар» вышел при нём на другой уровень и стал чемпионом», — сказал Шишкин в видео на YouTube-канале «О, футбол!».