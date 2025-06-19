Луис Энрике поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» с «Ботафого» на клубном ЧМ

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем матче клубного чемпионата мира с бразильским «Ботафого». Встреча состоится в пятницу, 20 июня.

«Здорово выступать против бразильской команды с очень сильной историей, которая выиграла Кубок Либертадорес в 2024 году. Они, безусловно, создадут проблемы и навяжут нам сложные игровые условия, возможно, отличающиеся от европейских команд. Это будет великолепной мотивацией.

Мы не изменим свой подход. Знаем, что команды меняют свои системы игры, когда сталкиваются с нами. Я уверен, что «Ботафого» доставит нам проблем. Это очень хорошая команда. Мы готовимся к нашему матчу таким же образом. Мы ничего не меняем», — приводит слова Энрике Le Parisien.