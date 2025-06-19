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Источник: «Пари НН» сыграет несколько домашних матчей в начале сезона в Саранске

Источник: «Пари НН» сыграет несколько домашних матчей в начале сезона в Саранске
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«Пари Нижний Новгород» проведёт несколько домашних матчей на старте сезона на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что губернатора Нижегородской области Глеба Никитина попросили предоставить стадион «Совкомбанк Арена» для выставки государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Предварительно, мероприятие на стадионе пройдёт в августе. После этого нужно будет приводить поле в порядок.

Ранее стало известно, что «Пари Нижний Новгород» остался в Российской Премьер-Лиге, заменив подмосковные «Химки», которые не получили лицензию для участия в высшем дивизионе чемпионата страны.

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