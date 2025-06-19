Гвардиола — о Рейндерсе: он станет лучшим, когда найдёт свой ритм
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Тейани Рейндерса после дебютного матча в составе горожан и заметил, что нидерландец в будущем может стать лучшим на своей позиции.
«Он очень хороший игрок. Мы чувствуем это. Когда он найдет свой ритм, он будет лучшим. У нас также есть Нико Гонсалес. Ковачич может вернуться. Я вижу, что он часто играет выше в полузащите», — приводит слова испанца RMC Sport.
В прошедшем сезоне Рейндерс сделал 10+4 результативных очков по системе «гол+пас» в 37 матчах итальянской Серии А, после чего перешёл в «Манчестер Сити» за € 55 млн.
«Ман Сити» в рамках клубного чемпионата мира обыграл «Видад» из Марокко со счётом 2:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Фоден – 2' 2:0 Доку – 42'
Удаления: Льюис – 88' / нет
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июня 2025
-
12:45
-
12:41
-
12:40
-
12:30
-
12:29
-
12:20
-
12:20
-
12:14«Локомотив» объявил об уходе Эдгара Севикяна Официально
-
12:07
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:49
-
11:47
-
11:40
-
11:32
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:14
-
11:09
-
11:04ЦСКА объявил об уходе Сауля Гуарирапы Официально
-
11:03
-
11:00
-
10:51
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:40
-
10:30
-
10:22
-
10:10
-
10:09
-
10:02
-
10:00