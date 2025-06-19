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Гвардиола — о Рейндерсе: он станет лучшим, когда найдёт свой ритм

Гвардиола — о Рейндерсе: он станет лучшим, когда найдёт свой ритм
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Тейани Рейндерса после дебютного матча в составе горожан и заметил, что нидерландец в будущем может стать лучшим на своей позиции.

«Он очень хороший игрок. Мы чувствуем это. Когда он найдет свой ритм, он будет лучшим. У нас также есть Нико Гонсалес. Ковачич может вернуться. Я вижу, что он часто играет выше в полузащите», — приводит слова испанца RMC Sport.

В прошедшем сезоне Рейндерс сделал 10+4 результативных очков по системе «гол+пас» в 37 матчах итальянской Серии А, после чего перешёл в «Манчестер Сити» за € 55 млн.

«Ман Сити» в рамках клубного чемпионата мира обыграл «Видад» из Марокко со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Фоден – 2'     2:0 Доку – 42'    
Удаления: Льюис – 88' / нет
Расписание клубного чемпионата мира
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