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Осинькин объяснил, почему назвал лучшим молодым футболистом сезона Батракова

Осинькин объяснил, почему назвал лучшим молодым футболистом сезона Батракова
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Бывший тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему считает лучшим молодым футболистом сезона-2024/2025 в РПЛ полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков — это уже цельный, сформировавшийся игрок, который себя проявлял на протяжении всего сезона, а не только одного круга. Мало того что Алексей ощутимо влиял на игру своей команды, он был её лидером. Это очень важно. Поэтому я и поставил его в опросе «Чемпионата» чуть выше других молодых игроков.

Кисляк тоже отыграл весь сезон, но, по ощущениям, действительно хорошей у него выдалась весенняя часть чемпионата. Во второй половине сезона он тоже был очень важным винтиком в игровой схеме своего клуба, показал прекрасные объёмы. Несмотря на большое количество важных матчей в чемпионате и Кубке, Кисляка тренеры практически не меняли. И всю эту нагрузку Матвей вынес. Импонирует его понимание игры, умение правильно развивать атаку. Действия в обороне — тоже на уровне.

Гладышев же неплохо начал чемпионат, был ярок в летние месяцы, а закончил сезон феерией против Нигерии. Приятно, что сразу несколько молодых футболистов на этом отрезке громко о себе заявили. Не будем забывать и Пиняева, у которого эта награда уже есть. В лице всех этих ребят мы получили интересных молодых игроков, способных стать лидерами своих клубов на годы», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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