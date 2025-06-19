Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: все мои игроки могли бы забрать «Золотой мяч»!

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о кандидатах на награду «Золотой мяч».

«Витинья — фаворит в борьбе за «Золотой мяч»? Если бы он завтра выиграл «Золотой мяч», я бы посадил его на скамейку запасных (улыбается). Я не беспокоюсь об индивидуальных наградах. Мой фаворит — Усман [Дембеле], без сомнений. Все говорят об этом, многие игроки могли бы взять его. Витинья мог бы выиграть его, Хакими, Пачо, Маркиньос, Фабиан Руис, Нуну Мендеш тоже. Все мои игроки могли бы забрать «Золотой мяч»!

Я верю в нашу команду, в то, что она олицетворяет, в силу, которую она излучает. Здорово передать это молодым парням. Мы должны уметь бороться вместе, и это важнее, чем говорить о «Золотом мяче», — приводит слова Энрике Le Parisien.