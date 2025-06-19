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Быстров: если бы «Краснодар» отпустил Кордобу в «Спартак», то не стал бы чемпионом

Быстров: если бы «Краснодар» отпустил Кордобу в «Спартак», то не стал бы чемпионом
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров считает, что «Краснодар» мог упустить чемпионство в сезоне-2024/2025, если бы продал своего основного нападающего Джона Кордобу. Минувшим летом СМИ приписывали интерес к колумбийцу московскому «Спартаку». Однако трансфер так и не состоялся.

«Если бы «Краснодар» отпустил Кордобу в «Спартак», то не стал бы чемпионом — это 100%. Работоспособность Кордобы вызывает удивление. Галицкий не хочет, как у Каборе, посмотреть — сколько колец на ноге у Кордобы, чтобы узнать его возраст?» — сказал Владимир Быстров в новом видео на YouTube-канале «О, футбол!».

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