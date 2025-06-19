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Аленичев назвал заслуженной победу Батракова в номинации «Лучший молодой футболист»

Аленичев назвал заслуженной победу Батракова в номинации «Лучший молодой футболист»
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Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о победе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона.

«В десятке лучших молодых футболистов, которых выбрали тренеры и капитаны команд, неожиданностей нет. Фамилии всем известны и вполне логичны. Считаю, что первое место заслуженно занял Алексей Батраков. Кисляк провёл хороший сезон в составе ЦСКА. Эти два футболиста поделили первые два места. Но я отдаю предпочтение Батракову.

Когда меня спрашивали о трёх лучших игроках сезона в РПЛ, то первым я назвал Кордобу, затем Батракова и Маркиньоса. Игра бразильца в этом сезоне мне импонировала. Хотя были хороши Угальде и Барко. Ещё здорово провёл сезон Даку», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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