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Игорь Осинькин оценил прогресс Сергея Пиняева в прошлом сезоне РПЛ

Игорь Осинькин оценил прогресс Сергея Пиняева в прошлом сезоне РПЛ
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Российский тренер Игорь Осинькин оценил игру 20-летнего нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева в сезоне-2024/2025. Пиняев играл под руководством Осинькина в московском «Чертаново» и в самарских «Крыльях Советов».

«Если употреблять слово «застопорился», то оно скорее к прошлому чемпионату чуть-чуть подходит, но не к этому. В этом сезоне свой шаг вперёд Пиняев сделал, хотя и предыдущий не был каким-то невнятным. Просто мы все хотели более яркого прогресса, большей динамики в росте Сергея. А в последний год он продолжил прибавлять, добавил в определённых вещах. Появилась конкретика, которую Пиняев преобразовал в определённую результативность. Она у него значительно повысилась (5+7 по системе «гол+пас» в чемпионате и 6+1 в Кубке России. — Прим. «Чемпионата»). Как для крайнего полузащитника — неплохая результативность, тем более что эти очки набраны без стандартных положений.

Сергей — парень серьёзный и знает, чего хочет. Недавно мы с ним немножко обсудили точки дальнейшего роста, и я уверен, что он будет ещё прибавлять. У него для этого есть всё», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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