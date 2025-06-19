«Локомотив» объявил об уходе Эдгара Севикяна

Полузащитник Эдгар Севикян покинул московский «Локомотив» после завершения срока аренды у венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщил официальный сайт российского клуба.

«Вингер Эдгар Севикян и футбольный клуб «Локомотив» прекратили сотрудничество в связи с истечением срока действия арендного соглашения. Игрок вернётся в венгерский «Ференцварош».

Севикян — воспитанник академии железнодорожников. В минувшем сезоне за основной состав «Локомотива» футболист принял участие в 20 матчах и сделал четыре голевые передачи. Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Эдгара за время, проведённое в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.