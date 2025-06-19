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Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Локомотивом»

Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Локомотивом»
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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в «Локомотиве». Футболист уже подписал контракт с железнодорожниками. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Стороны подпишут контракт сроком на два года. В «Локо» Бакаев будет получать 5,5 млн рублей в месяц. Зелимхан взял в новой команде седьмой номер.

Последним клубом Бакаева был «Зенит», к которому он присоединился 15 июня 2022 года. Осенью 2023 года он был арендован клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ, после чего отправился ещё в одну аренду — в «Химки».

Всего на счету Бакаева 34 матча, три гола и три результативные передачи в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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