Аленичев: хочется, чтобы Батраков и Кисляк сосредоточились на РПЛ и не думали о Европе

Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался о потенциальных переходах полузащитников московских «Локомотива» и ЦСКА Алексея Батракова и Матвея Кисляка в европейские клубы.

«Хотелось бы, чтобы Батраков и Кисляк сейчас не думали о Европе, а сосредоточились именно на чемпионате России и следующем сезоне. Мне вспоминается ситуация с Захаряном. Он провёл отличный сезон в «Динамо», а в следующем сник. Поскольку пошли разговоры, что ему нужно уезжать. Он остался и провёл сезон гораздо слабее предыдущего. Затем собрался и уехал в «Реал Сосьедад».

Хотелось, чтобы ребята провели следующей сезон как минимум на таком же уровне, как провели прошлый, и не думали о Европе. Если случится, что они сыграют новый сезон так же, как предыдущий, тогда уже можно говорить о том, что Батраков и Кисляк способны ехать в хороший европейский футбольный клуб. Чего я им и желаю!» — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.