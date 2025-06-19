Нападающий «Зенита» Педро: понравилось видео енота, танцующего под «Педро Педро»

Бразильский нападающий «Зенита» Педро, занявший место в топ-10 в голосовании «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата», назвал свой любимый мем.

«Я не большой знаток мемов, но когда мне показали енота, танцующего под музыку «Педро, Педро», я очень смеялся! С тех пор в команде много шуток про это, но мне нравится! Ведь про этот мем особенно вспоминают, когда я забиваю гол — и это классно», — сказал Педро в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, сегодня «Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание «Лучшего молодого футболиста РПЛ» сезона-2024/2025. Оно проходит среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10, можно по ссылке.