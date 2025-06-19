Отстранённый на 10 лет футболист Циберкин рассказал о причинах дисквалификации

Бывший футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин ответил на вопросы после запрета на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 10 лет из-за нарушений по ставкам и манипулированию результатом матча.

— Вызвали меня в РФС, получается, 20 января. Попросили описать вылезшее видео, которое выставил человек, предполагаемо, от агентства Сафонова Алексея Николаевича, с моим участием, которое вы, наверное, видели. Попросили объяснить всё в РФС, приехал, рассказал под запись, под подпись своих слов. С того времени пошла эта тема, так скажем.

— В чём интерес был Сафонова?

— Честно говоря, я не знаю, какой интерес был у этого человека. Это не сам Сафонов, а его человек, который работает, как я понял, с детьми, зовут его Павел Лапин. 20 января у него вылезло вот это видео на его страничке. Хотели связаться с ним, он трубки не берёт, на связь не выходит. В РФС его фамилия тоже упоминалась от меня, но каких-то санкций по поводу него… Я, честно говоря, не знаю, не следил за этим.

— Как было записано это видео из автомобиля?

— Это видео попало к нему, честно, не знаю как, но записано это было под угрозой людей, которые, так скажем, приехали, чтобы получить неудовлетворительный результат матча, который они хотели. Но они этого не получили, поэтому записали это видео.

— Можете рассказать подробнее про ту игру? Потому что версии разнятся. С одной стороны, кто-то говорит, что вы не обеспечили результат игры, потому что слили информацию о матче, с другой стороны, говорят, что не захотели и деньги забрали. Как было?

— Было так, что эти люди писали мне ещё с 2020 года, просили обеспечить им результат матча. Я их игнорировал. Долгое время они мне писали, писали, писали. Писали не только мне, но и моим товарищам по команде. Товарищи тоже игнорировали. И спустя время решил заработать денег, взял эти деньги, даже не думая что-то сделать. Забрал деньги, решил заработать таким способом.

Спустя два года, получается, они приехали ко мне, пришли на базу футбольного клуба и, так скажем, попросили присесть в машину, мягко говоря, попросили. Под угрозой расправы с пистолетом они записали это видео, — сказал Циберкин на пресс-конференции.