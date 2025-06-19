Главный тренер «Спартака» Станкович выбрал Кисляка из ЦСКА лучшим молодым футболистом РПЛ

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович расставил игроков в следующем порядке:

1-е место — Матвей Кисляк (ЦСКА)

2-е место — Даниил Зорин («Спартак»/«Ахмат»);

3-е место — Даниил Денисов («Спартак»);

4-е место — Алексей Батраков («Локомотив»);

5-е место — Сергей Пиняев («Локомотив»).

Премия «Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона игроку исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все игроки, которые на момент окончания сезона выступают за клуб РПЛ. В сезоне-2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне-2022/2023 — Сергей Пиняев, а в сезоне-2023/2024 — Константин Тюкавин.

Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10, можно по ссылке.