Сборная России может сыграть шесть матчей осенью

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, рассказал о планах организовать шесть матчей национальной команды осенью этого года, над чем уже работает футбольный союз.

«Мы стараемся, чтобы сборная России провела осенью шесть матчей. Но, может быть, чуть меньше», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее генеральный секретарь РФС говорил о возможностях проведения матча Россия — Чили в ноябре. Сборная Чили находится на 52-м месте рейтинга ФИФА.

Уже объявленная игра между сборными России и Ирана, которая запланирована на 6 октября в Москве на «ВТБ Арене», находится под угрозой срыва из-за ситуации на Ближнем Востоке.