Экс-тренер Батракова: Лёша заслуженно стал лучшим молодым футболистом России

Андрей Нагибин, бывший тренер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о победе футболиста в премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона.

«Считаю, что Батраков заслуженно стал лучшим молодым футболистом России. Лёша провёл очень сильный сезон для своего возраста. Хотелось бы, чтобы он и дальше продолжал прогрессировать и не останавливался. У многих молодых игроков случается звёздная болезнь, после хороших выступлений они снижают требования к себе. Но я знаю Лёшу и думаю, что ему это не грозит», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.