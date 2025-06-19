Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Батракова: Лёша заслуженно стал лучшим молодым футболистом России

Экс-тренер Батракова: Лёша заслуженно стал лучшим молодым футболистом России
Комментарии

Андрей Нагибин, бывший тренер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о победе футболиста в премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона.

«Считаю, что Батраков заслуженно стал лучшим молодым футболистом России. Лёша провёл очень сильный сезон для своего возраста. Хотелось бы, чтобы он и дальше продолжал прогрессировать и не останавливался. У многих молодых игроков случается звёздная болезнь, после хороших выступлений они снижают требования к себе. Но я знаю Лёшу и думаю, что ему это не грозит», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android