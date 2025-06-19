РФС утвердил даты стыковых матчей за право на участие в Первой лиге

Российский футбольный союз определил даты проведения стыковых матчей за право на участие в Мелбет Первой лиге в сезоне-2025/2026. Об этом сообщил телеграм-канал РФС.

«Челябинск» сыграет с астраханским «Волгарём» 24 и 28 июня. Первый матч состоится в Астрахани. Время начала встречи будет определено дополнительно», — написано в сообщении.

«Челябинск» занял первое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги по итогам первого этапа сезона-2024/2025. «Волгарь» по итогам второго этапа стал четвёртым, однако ранее появилась информация, что занявший третье место пятигорский «Машук-КМВ» не смог получить соответствующую лицензию.