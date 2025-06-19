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«Пари НН» сообщил о первом приобретении в летнее межсезонье

«Пари НН» сообщил о первом приобретении в летнее межсезонье
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18-летний полузащитник Андрей Ивлев стал игроком «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

«До перехода в «Пари НН» футболист выступал за «Факел». За основную команду Ивлев провёл 32 матча во всех турнирах, в которых он записал на свой счёт две результативные передачи. Новичок «Пари НН» начинал свой путь в московском «Динамо». Позднее он перешёл в академию «Спартака», после которой попал в молодёжную команду «Факела».

Ивлев — один из самых талантливых молодых российских футболистов. Считается креативным игроком, среди его сильных качеств — видение поля, передачи, нестандартные решения и исполнение стандартных положений.

Андрей вызывался в юношеские сборные России U16, U17. U18 и U19, за которые он провёл больше двух десятков матчей.

«Пари НН» подписал с полузащитником трёхлетний контракт. Мы приветствуем Андрея Ивлева в Нижнем Новгороде. Желаем яркой игры, успехов и побед вместе с нашей командой!» — написано в сообщении клуба.

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