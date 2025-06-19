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Отстранённый на 10 лет футболист Циберкин ответил, делал ли ставки

Отстранённый на 10 лет футболист Циберкин ответил, делал ли ставки
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Бывший футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин рассказал, делал ли ставки. Ранее в отношении него был применён запрета на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 10 лет из-за нарушений по ставкам и манипулированию результатом матча.

— Упоминается, что вы ещё играли на ставках. То есть, помимо договорного матча, статья за то, что игра на тотализаторе.
— Да, был аккаунт, но с 2022 года, получается, там не было ни одной ставки. Но там не было никогда ставки на себя, на свою команду, против своей команды не дай бог — никогда такого не было. Есть выписка в РФС, где всё видно, какие там ставки. Думаю, что любой человек, даже с английской Премьер-лиги люди ставят, я не вижу в этом ничего такого. Это свои личные деньги. Одно дело, регламент, да, согласен, но когда я создавал этот аккаунт, я не отдавал себе отчёт, что будет именно так, — сказал Циберкин на пресс-конференции.

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