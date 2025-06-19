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«Локомотив» объявил о подписании Зелимхана Бакаева

«Локомотив» объявил о подписании Зелимхана Бакаева
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«Локомотив» на страницах клуба в соцсетях объявил о подписании Зелимхана Бакаева. Стороны заключили контракт сроком на два года. Полузащитник взял в новой команде седьмой номер.

Ранее СМИ сообщали, что в «Локомотиве» Бакаев будет получать 5,5 млн рублей в месяц.

Последним клубом Бакаева был «Зенит», к которому он присоединился 15 июня 2022 года. Осенью 2023 года он был арендован клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ, после чего отправился ещё в одну аренду — в «Химки».

Всего на счету Бакаева 34 матча, три гола и три результативные передачи в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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