«Локомотив» объявил о подписании Зелимхана Бакаева

«Локомотив» на страницах клуба в соцсетях объявил о подписании Зелимхана Бакаева. Стороны заключили контракт сроком на два года. Полузащитник взял в новой команде седьмой номер.

Ранее СМИ сообщали, что в «Локомотиве» Бакаев будет получать 5,5 млн рублей в месяц.

Последним клубом Бакаева был «Зенит», к которому он присоединился 15 июня 2022 года. Осенью 2023 года он был арендован клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ, после чего отправился ещё в одну аренду — в «Химки».

Всего на счету Бакаева 34 матча, три гола и три результативные передачи в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.