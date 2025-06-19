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Титов: Батраков ярко ворвался в РПЛ, но Кисляк — явление в российском футболе

Титов: Батраков ярко ворвался в РПЛ, но Кисляк — явление в российском футболе
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Бывший футболист Егор Титов высказался о победе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту сезона.

«Батраков — это человек, который очень ярко ворвался в наш чемпионат. В таком возрасте набрал столько очков по системе «гол+пас»! Поэтому, наверное, его победа в номинации лучший молодой футболист России от «Чемпионата», заслуженная.

Но я бы отметил ещё Кисляка. Как он ярко ворвался! С первого матча, как только он попал в стартовый состав, было видно, что это мастер! Концовку он выдал потрясающую — забивал важные голы. Для меня нет определённости, кто лучший. Мы говорим про забитые мячи и голевые передачи, поэтому Батраков стоит здесь чуть выше, чем Кисляк. Хотя для меня, Кисляк — явление в российском футболе», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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