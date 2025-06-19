Защитник «Спартака» Денисов: любимый мем – как Балотелли разбирался с манишкой

Защитник «Спартака» Даниил Денисов, занявший место в топ-10 в голосовании «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата», назвал свой любимый мем.

«Любимый мем – пускай будет по футбольному: видео, как Марио Балотелли разбирался с манишкой», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, сегодня «Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025. Оно проходит среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место – у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье – у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10, можно по ссылке.