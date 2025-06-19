Игрок «Динамо» Майсторович рассказал о состоянии здоровья после травмы

Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович высказался о состоянии здоровья после травмы.

«Со здоровьем сейчас всё нормально, пока ещё чувствую боль, но всё идёт потихоньку. Дай бог, скоро появлюсь на поле, но не уверен, что к началу сезона не успею. Попробую.

Честно, психологически трудно переносить травмы, но это жизнь, футбол, так бывает. Однако до психолога дело не доходило», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 20-летний Милан Майсторович провёл девять матчей, забив один мяч. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.