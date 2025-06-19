Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Москва опубликовало график предсезонных матчей

«Динамо» Москва опубликовало график предсезонных матчей
Комментарии

Московское «Динамо» проведёт четыре матча в период подготовки к сезону-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Календарь предсезонных матчей московского «Динамо» (время — московское):

26 июня, 19:00. «Динамо» — 2DROTS;
30 июня, 19:00. «Динамо» — ОФК (Сербия);
4 июля, 19:00. «Динамо» — «Партизан» (Сербия);
8 июля. «Динамо» — «Ахмат».

Три первые игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, матч с «Ахматом» — на поле базы «Динамо» в Новогорске. Отмечается, что время начала игры с «Ахматом» будет объявлено позднее.

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 чемпионата России на пятом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android