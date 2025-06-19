«Динамо» Москва опубликовало график предсезонных матчей

Московское «Динамо» проведёт четыре матча в период подготовки к сезону-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Календарь предсезонных матчей московского «Динамо» (время — московское):

26 июня, 19:00. «Динамо» — 2DROTS;

30 июня, 19:00. «Динамо» — ОФК (Сербия);

4 июля, 19:00. «Динамо» — «Партизан» (Сербия);

8 июля. «Динамо» — «Ахмат».

Три первые игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, матч с «Ахматом» — на поле базы «Динамо» в Новогорске. Отмечается, что время начала игры с «Ахматом» будет объявлено позднее.

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 чемпионата России на пятом месте в турнирной таблице.