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Защитник «Динамо» Майсторович: Гладышев — будущая звезда, будет играть в Европе

Защитник «Динамо» Майсторович: Гладышев — будущая звезда, будет играть в Европе
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Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович высказался об одноклубнике — нападающем Ярославе Гладышеве.

«Гладышев — будущая звезда российского футбола. Ему сейчас всего 22 года. Думаю, после «Динамо» он будет играть в Европе, в топ-5 чемпионатах. Но самое важное — быть здоровым», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 22-летний Ярослав Гладышев провёл 28 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также на его счету 11 игр, три гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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