Дженнаро Гаттузо назвал свою цель на посту тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо на пресс-конференции после своего назначения рассказал, что собирается изменить в национальной команде. Гаттузо отметил, что в первую очередь нужно изменить настрой игроков.

«Что нужно национальной команде? Энтузиазм, чтобы объединиться и оставаться единой в трудные моменты. Моя цель — принести радость, создать семью. Модули и тактика приходят позже. Теперь нам нужно вернуть тот менталитет, который отличал нас на протяжении многих лет.

Я думаю, что у нас сильная команда. Команда, а не отдельные личности. Я убежден, что у группы есть ценные качества, которые помогут достичь цели», — приводит слова итальянца журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Так же Гаттузо сказал, что не собирается значительно менять тактику, которую использовал Лучано Спаллетти из-за ограниченного времени, и добавил, что у команды нет права на ошибку.

Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера сборной Италии после матчей отбора к чемпионату мира, в ходе которых Италия потерпела поражения от Норвегии со счётом 0:3.