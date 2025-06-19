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Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от перехода в «Локомотив»

Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от перехода в «Локомотив»
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Нападающий Зелимхан Бакаев прокомментировал переход в московский «Локомотив».

«Честно, очень рад. Это большой клуб в России. Попасть туда — привилегия. Стиль футбола мне очень нравится, потому что, как минимум, мне даже подходит. Быстрый, атакующий, интенсивный. Смотреть за игрой «Локомотива» было приятно, ну и выступать против «Локомотива», потому что команда играет и сопернику даёт, можно сказать. И такой хороший футбол получается и для болельщиков, и для футболистов самих.

У меня самые высокие ожидания, я думаю, как и у самого клуба. Сейчас надо хорошо сборы провести и уже от матча к матчу идти и добиваться своих целей», — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе.

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