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В «Пари НН» сообщили о планируемом ремонте домашнего стадиона

В «Пари НН» сообщили о планируемом ремонте домашнего стадиона
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что на стадионе клуба «Совкомбанк Арена» планируется ремонт. Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» проведёт несколько домашних матчей в Саранске из-за выставки «Росатома» на стадионе.

«Наличие резервной арены — это стандартная и даже обязательная практика любого футбольного клуба. И наш клуб также обязан иметь резервную арену. В начале сезона-2025/2026 на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород) будет проходить ремонт. Для этих целей уже выделены финансовые средства и работа уже началась. Понятно, что подготовки будет много. С момента строительства стадиона прошло много времени, и нужно привести его в надлежащее состояние. Ремонт — необходимость, и на это время у нас появилась возможность использовать стадион для заработка. Это абсолютно логично.

Службы клуба уже провели предварительную оценку потенциальных резервных стадионов для наших домашних матчей. Выбрано три площадки, которые будут соответствовать всем требованиям РФС и РПЛ в сезоне-2025/2026. Однако более точную информацию можно будет объявить ближе к старту чемпионата. Отмечу, что наш клуб сделает всё необходимое для максимального комфорта болельщиков и команды, если потребуется задействовать резервные стадионы», — написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

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Источник: «Пари НН» сыграет несколько домашних матчей в начале сезона в Саранске
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