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Агент Батракова высказался о признании полузащитника лучшим молодым игроком России

Агент Батракова высказался о признании полузащитника лучшим молодым игроком России
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на признание своего клиента лучшим молодым футболистом России.

«Я поддерживаю выбор голосовавших, которые признали Алексея лучшим молодым игроком. Понятно, что я не могу быть абсолютно объективен в силу того, что мы с Алексеем сотрудничаем. Но по мне, всё справедливо. Очень надеюсь, что в следующем сезоне Алексей уже станет лучшим игроком РПЛ. Ему есть куда двигаться и развиваться. Всё будет зависеть от него, но если учесть характер Алексея, динамику он ещё даст большую», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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