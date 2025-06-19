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Акинфеев включил вратаря Кокарева в топ-5 молодых футболистов РПЛ-2024/2025

Акинфеев включил вратаря Кокарева в топ-5 молодых футболистов РПЛ-2024/2025
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«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев расставил игроков в следующем порядке:

1-е место — Матвей Кисляк (ЦСКА);
2-е место — Кирилл Глебов (ЦСКА)
3-е место — Алексей Батраков («Локомотив»);
4-е место — Ярослав Гладышев («Динамо»);
5-е место — Никита Кокарев (экс-«Химки»).

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона спортсмену не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство игрока не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ. В сезоне-2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне-2022/2023 — Сергей Пиняев, а в сезоне-2023/2024 — Константин Тюкавин.

Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10 можно по ссылке.

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