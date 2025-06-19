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«Башакшехир» провёл предварительные переговоры по трансферу Баринова

«Башакшехир» провёл предварительные переговоры по трансферу Баринова
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Турецкий «Истанбул Башакшехир» интересуется полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Турецкий клуб уже вёл общение на словах с «Локомотивом» и представителями игрока. Теперь московский клуб ждёт, когда «Истанбул Башакшехир» пришлёт официальное предложение по трансферу Баринова. Турки готовы предложить за игрока € 2 млн.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 28-летний Дмитрий Баринов провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также на счету полузащитника девять игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость Дмитрия Баринова в € 8 млн.

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