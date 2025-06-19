«Палмейрас» — «Аль-Ахли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 19 июня, состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в котором встретятся бразильский «Палмейрас» и египетский «Аль-Ахли». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.