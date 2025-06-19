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Палмейрас — Аль-Ахли: онлайн-трансляция матча клубного чемпионата мира начнётся в 19:00 мск 19 июня 2025 года

«Палмейрас» — «Аль-Ахли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 19 июня, состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в котором встретятся бразильский «Палмейрас» и египетский «Аль-Ахли». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 2-й тур
19 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Не начался
Аль-Ахли
Каир, Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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