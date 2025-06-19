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«Пари НН» объявил об уходе Станислава Магкеева

«Пари НН» объявил об уходе Станислава Магкеева
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Защитник Станислав Магкеев покинул «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» не стал продлевать сотрудничество с защитником Станиславом Магкеевым. 26-летний футболист, отыграв сезон, покидает нижегородский клуб. В общей сложности Магкеев провёл за «Пари НН» 23 матча, в которых результативными действиями не отметился.

Мы благодарим Станислава за время, проведённое в «Пари НН», профессиональное отношение и самоотдачу. Желаем новых вызовов и успехов в дальнейшей карьере. До новых встреч в Нижнем Новгороде!» — написано в заявлении нижегородского клуба.

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