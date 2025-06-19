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Килиан Мбаппе был госпитализирован в США

Килиан Мбаппе был госпитализирован в США
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Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе был отправлен в госпиталь в Соединённых Штатах Америки.

«Наш игрок Килиан Мбаппе страдает от острого гастроэнтерита и был госпитализирован для прохождения ряда анализов и соответствующего курса лечения», — написано в заявлении клуба.

Ранее 26-летний Килиан Мбаппе из-за болезни пропустил встречу 1-го тура клубного чемпионата мира 2025 года с саудовским «Аль-Хилялем». «Реал» стартовал на турнире в США с ничейного результата — 1:1. В воскресенье, 22 июня, в матче 2-го тура «сливочные» сыграют с мексиканской «Пачукой». Начало встречи — в 22:00 мск.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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