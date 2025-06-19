Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной России Карпин высказался о возможном проведении матча с Чили

Главный тренер сборной России Карпин высказался о возможном проведении матча с Чили
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном проведении товарищеского матча с национальной командой Чили. Ранее такие новости появились в СМИ, переговоры с чилийцами также подтвердили представители Российского футбольного союза.

— РФС рассказал о переговорах по матчу со сборной Чили осенью. Интересный соперник?
— А как вы думаете, после Брунея интересно сыграть?

— Уже после Нигерии.
— Неважно, после Нигерии интересно? Или лучше с Брунеем играть?

— Лучше с Чили.
— Или вы хотите сказать, что вам интересно, а мне нет? — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Лично я возмущён». Генич — о совмещении Карпиным постов в сборной России и в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android