Главный тренер сборной России Карпин высказался о возможном проведении матча с Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном проведении товарищеского матча с национальной командой Чили. Ранее такие новости появились в СМИ, переговоры с чилийцами также подтвердили представители Российского футбольного союза.
— РФС рассказал о переговорах по матчу со сборной Чили осенью. Интересный соперник?
— А как вы думаете, после Брунея интересно сыграть?
— Уже после Нигерии.
— Неважно, после Нигерии интересно? Или лучше с Брунеем играть?
— Лучше с Чили.
— Или вы хотите сказать, что вам интересно, а мне нет? — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.