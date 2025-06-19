Главный тренер сборной России Карпин высказался о возможном проведении матча с Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном проведении товарищеского матча с национальной командой Чили. Ранее такие новости появились в СМИ, переговоры с чилийцами также подтвердили представители Российского футбольного союза.

— РФС рассказал о переговорах по матчу со сборной Чили осенью. Интересный соперник?

— А как вы думаете, после Брунея интересно сыграть?

— Уже после Нигерии.

— Неважно, после Нигерии интересно? Или лучше с Брунеем играть?

— Лучше с Чили.

— Или вы хотите сказать, что вам интересно, а мне нет? — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.