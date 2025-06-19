Тренер «Динамо» Гусев не включил Батракова в топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Тренер «Динамо» Ролан Гусев расставил игроков в следующем порядке:
первое место – Ярослав Гладышев («Динамо»);
второе место – Матвей Кисляк (ЦСКА);
третье место – Кирилл Глебов (ЦСКА);
четвёртое место – Владислав Тороп (ЦСКА);
пятое место – Дмитрий Александров («Динамо»).
Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место – у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье – у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).
Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10 можно по ссылке.