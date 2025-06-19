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В «Динамо» Мх сообщили о переходе Эгаша Касинтуры в «Ахмат»

В «Динамо» Мх сообщили о переходе Эгаша Касинтуры в «Ахмат»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Эгаша Касинтуры в грозненский «Ахмат».

«Информация о переходе Касинтуры в «Ахмат» соответствует действительности. Нам очень жаль, потому что мы потеряли нашего ведущего игрока. С одной стороны, это новый вызов для игрока, и его устраивают условия, которые предлагает «Ахмат». А для нас это вынужденная мера — расставаться с ведущим игроком. Сожалеем, но у нас нет другого выхода», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 27-летний Эгаш Касинтура провёл 26 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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