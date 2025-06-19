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В «Ахмате» сообщили о переговорах с «Оренбургом» по трансферу Мансильи

В «Ахмате» сообщили о переговорах с «Оренбургом» по трансферу Мансильи
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Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Брайана Мансильи из «Оренбурга». Ранее сообщалось, что клубы обсуждают полноценный трансфер игрока за сумму около € 2 млн.

— Мансилья действительно переходит в «Ахмат»?
— Идут переговоры.

— Говорить о факте перехода преждевременно?
— О переходе — да, — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 28-летний Брайан Мансилья провёл 27 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на счету аргентинского нападающего две игры в Фонбет Кубке России.

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