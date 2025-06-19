ЦСКА близок к покупке полузащитника «Сан-Паулу» за € 6 млн — журналист Никола

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес близок к переходу в московский ЦСКА. Об этом сообщает Jornal Tricolor со ссылкой на журналиста Жорже Николу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-синие приобретут 20-летнего футболиста за € 6 млн.

Алвес выступает в составе взрослой команды «Сан-Паулу» с января 2025 года. За этот период 20-летний полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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