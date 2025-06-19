Антон Заболотный назвал топ-5 молодых футболистов РПЛ в сезоне-2024/2025

Нападающий Антон Заболотный назвал пятёрку лучших молодых футболистов РПЛ в сезоне-2024/2025.
«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Экс-капитан «Химок» Антон Заболотный расставил игроков в следующем порядке:
первое место – Алексей Батраков («Локомотив»);
второе место – Матвей Кисляк (ЦСКА);
третье место – Никита Кокарев (экс-«Химки»);
четвёртое место – Ярослав Гладышев («Динамо»);
пятое место – Никита Кривцов («Краснодар»).
Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место – у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье – у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).
Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10 можно по ссылке.