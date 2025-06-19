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«Он даже не выходил из номера». Появились подробности о состоянии заболевшего Мбаппе

«Он даже не выходил из номера». Появились подробности о состоянии заболевшего Мбаппе
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Нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе стало плохо после завершения второй тренировки Хаби Алонсо в преддверии матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата с «Аль-Хилялем» (1:1). Французский футболист почувствовал недомогание, вернувшись в отель. Об этом сообщает Marca.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Торрес – 34'     1:1 Невеш – 41'    

Напомним, сегодня, 19 июня, «сливочные» сообщили о госпитализации Мбаппе с острым гастроэнтеритом.

По информации источника, в «Реале» начали беспокоиться о состоянии 26-летнего игрока, когда он не смог принять участие в фотосессии команды перед началом турнира и посетить встречу с президентом клуба Флорентино Пересом.

На последней тренировке перед встречей с «Аль-Хилялем» Мбаппе был вынужден поселиться в отдельной комнате. Также изменился его рацион, футболист питался только фруктами и пил воду.

«Он простудился и даже не выходил из номера, но мы надеемся, что он поправится», — сказал Вальверде перед игрой с «Аль-Хилялем».

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